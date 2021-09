Biden besøger alle tre steder for 9/11-angreb på 20-årsdag

Den amerikanske præsident, Joe Biden, vil mindes 20-årsdagen for angrebene mod USA 11. september 2001 ved at besøge samtlige tre steder, der blev angrebet.

Parret vil deltage i mindehøjtideligheder i New York City, hvor World Trade Centers tvillingetårne faldt, i Shanksville i delstaten Pennsylvania, hvor et kapret fly styrtede ned, og i Arlington i Virginia, hvor det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, blev angrebet.

Biden havde regnet med at markere 20-årsdagen for angrebene med en symbolsk tilbagetrækning af amerikanske soldater fra Afghanistan.

Men USA's længstvarende krig endte i stedet i kaos, hvor det amerikanske militær blandt mange andre var uforberedt på den militante bevægelse Talibans hurtige overtagelse af landet.

Samtidig blev 13 amerikanske soldater dræbt i et selvmordsangreb ved lufthavnen i den afghanske hovedstad, Kabul, der dannede ramme om evakueringen af tusindvis af mennesker.

Flere pårørende til ofrene for angrebene 11. september 2001 opfordrede i august Joe Biden til at holde sig væk fra mindehøjtideligheder på 20-årsdagen, såfremt han ikke beordrede dokumenter om angrebene frigivet.

Pårørende har længe hævdet, at hemmelige dokumenter kan indeholde beviser for, at saudiarabiske myndigheder havde tilknytning til gerningsmændene og finansierede angrebsmændene.

Saudi-Arabien har tidligere sagt, at landet ikke spillede nogen rolle i angrebene.

Efter pres fra efterladte til næsten 3000 ofre for angrebene, som det militante al-Qaeda-netværk stod bag, beordrede Biden fredag justitsministeriet og andre myndigheder til at gennemgå dokumenterne med henblik på at frigive dem.

Under præsidentvalgkampen i 2020 lovede Biden, at han ville sørge for, at flere dokumenter ville blive stillet til rådighed for offentligheden.

- Nu da vi nærmer os 20-året for den tragiske dag, opfylder jeg det løfte, sagde Biden fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er tale om hemnmelige dokumenter om det amerikanske forbundspoliti FBI's efterforskning af angrebene.