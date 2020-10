Biden beskylder Trump for at lade pandemi rase videre

USA's præsident Donald Trumps indsats for at bremse coronapandemien er fortsat utilstrækkelig.

- Vi står i en situation, hvor over 210.00 personer er døde, og hvad gør han? Intet. Han bærer stadig ikke mundbind, siger Biden om Donald Trump.

Biden kommer også ind på, at Trump i et interview har indrømmet, at han allerede i februar, da udbruddet var i den tidlige fase, var klar over, at coronavirusset var langt mere dødeligt end en almindelig influenza.

Men den viden skulle han have delt med den amerikanske befolkning, mener Biden.

- Han har sagt, at han ikke fortalte det til nogen, fordi han var bange for, at amerikanerne ville gå i panik. Amerikanerne går ikke i panik. Han gjorde, siger Biden.

Vært for valgmødet er journalisten George Stephanopoul fra ABC News. Ved arrangementet, som transmitteres direkte af ABC News, har vælgere fra Pennsylvania mulighed for at stille spørgsmål til Biden.

På samme tidspunkt holder præsident Donald Trump et lignende valgmøde i Miami i Florida, som NBC transmitterer.

Både Florida og Pennsylvania er traditionelt svingstater, hvor det på forhånd er svært at sige, hvilken kandidat, der får flest stemmer.

I 2016 var Pennsylvania en af de stater, som var afgørende for, at Donald Trump endte med at vinde præsidentvalget, men i år peger pilen kraftig i retning af en sejr til Joe Biden.

Ifølge onlinemediet FiveThirtyEight står Biden til at få 50,7 procent af stemmerne, mens 43,8 procent vil sætte deres kryds ved Trump.

Trump og Biden skulle have mødtes i en tv-debat torsdag lokal tid, men den blev aflyst, i kølvandet af at præsident Donald Trump blev testet positiv for covid-19.

Kommissionen for Præsidentdebatter (CPD) besluttede som følge af Trumps sygdomsforløb at ændre formatet til en virtuel debat - hvor de to rivaler skulle udveksle holdninger via video frem for at stå sammen på en scene.

Men det afviste Trump, og CPD aflyste derfor arrangementet. I stedet er det planen at holde en tv-debat den 22. oktober, som bliver den sidste direkte konfrontation mellem de to inden valget den 3. november.