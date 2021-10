Biden afværger første krise i strid om budgetaftale

USA's præsident, Joe Biden, har underskrevet en lov, der vil afværge en nedlukning af statsapparatet frem til 3. december.

Det oplyser Det Hvide Hus ifølge det amerikanske medie CNN.

Lovforslaget blev tidligere torsdag lokal tid vedtaget i Senatet ved en afstemning.

Det skete, blot få timer før at fristen for en ny budgetaftale stod til at udløbe ved midnat lokal tid.

Med loven har politikerne købt mere tid til at aftale et budget for de føderale myndigheder. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Men selv om en krise er blevet afværget, lurer flere andre.

Hvis der ikke er enighed om at øge det amerikanske gældsloft, kan det få store konsekvenser for økonomien.

Finansminister Janet Yellen mener, at dette loft skal hæves inden 18. oktober for at undgå en finanskrise, men Republikanerne mener, at Demokraterne kan og skal løse dette problem på egen hånd.

Selv om alle vil undgå en krise, vil Republikanerne ikke øge det allerede skyhøje gældsloft med kun et år til kongresvalg.

Det første forsøg på at hæve gældsloftet blev standset tirsdag. Demokraterne vil sandsynligvis prøve igen snart.

Derudover kæmper Demokraterne også internt om præsident Joe Biden store infrastruktur- og velfærdspakker.