Biden afslutter valgkampagne: Vi tager demokratiet tilbage

- Det er på tide, at vi tager vores demokrati tilbage. Vi kan gøre det, sagde den 77-årige tidligere vicepræsident ved et drive in-vælgermøde i byen Pittsburgh.

- Jeg har en fornemmelse af, at vi samler os og vinder en stor sejr i morgen (tirsdag, red.), sagde Biden videre til lyden af bilhorn, eftersom at de fleste deltog fra deres biler.

Biden var også ude efter de sorte vælgeres stemmer på sin sidste kampagnedag.

Her hævdede han blandt andet, at præsident Donald Trump mener, at "kun velhavende folk må stemme". Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Vi er færdige med kaos, vi er færdig med tweets, vrede, had, uansvarlighed og fiasko, sagde Biden ifølge AP.

Bidens kampagne har haft fokus på at øge valgdeltagelsen blandt sorte, da det kan blive udslagsgivende i flere forskellige svingstater.

Både Trump og Bidens kampagner mener, at de er på vej til at sejre ved tirsdagens præsidentvalg, selv om Bidens muligheder for at vinde de krævede 270 valgmænd er mere end gode.