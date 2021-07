Biden advarer styret i Cuba: Skift kurs eller vi rammer jer

- Der kommer flere (sanktioner, red.), med mindre der sker en drastisk ændring i Cuba, hvilket jeg ikke forventer, siger Biden efter et møde i Det Hvide Hus med cubansk-amerikanske ledere.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Tidligere fredag indførte USA's finansministerium sanktioner mod to ledende politifolk i Cuba samt hele det nationale revolutionspoliti, som slog hårdt ned på folkelige protester rettet mod regeringen tidligere i juli.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters lader sanktionerne hovedsageligt til at være symbolske.

Finansministeriet oplyste, at sanktionerne er en respons på politiets "handlinger for at undertrykke fredelige, prodemokratiske protester i Cuba, der begyndte 11. juli".

Det er en henvisning til, at mange hundrede deltagere i demonstrationerne i hovedstaden Havana og andre byer blev pågrebet. Flere er allerede blevet idømt fængselsstraffe.

Protesterne 11. og 12. juli med slagord som "frihed", "ned med diktaturet" og "vi er sultne" var et særsyn i Cuba. De er blevet omtalt som de største siden revolutionen i den caribiske østat i 1959, der bragte Fidel Castro til magten.

Utilfredsheden i befolkningen skyldes økonomisk hårde tider, der blandt andet har udløst mangel på fødevarer, samt utilfredshed med regeringens håndering af coronapandemien.

USA og Cuba har siden revolutionen for over 60 år siden haft et problematisk forhold. USA har i årtier opretholdt en handelsembargo mod Cuba, som har påvirket den cubanske økonomi negativt.

Under den demokratiske præsident Barack Obama skete der en opblødning i forholdet. I 2015 meddelte Obama, at de diplomatiske forbindelser ville blive genoptaget, og året efter aflagde han et historisk besøg i Cuba.

Men i 2017 strammede Obamas efterfølger, republikaneren Donald Trump, igen USA's kurs over for landet.