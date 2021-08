Biden: Vi vil sætte flere angreb ind mod Islamisk stat

- Vi vil fortsætte med at jage og finde enhver person, som var involveret i dette afskyelige angreb, og de vil komme til at betale, siger han.

USA's præsident, Joe Biden, lover, at lørdagens droneangreb mod Islamisk Stat (IS) i Afghanistan, som skal have kostet to islamistiske ledere livet, ikke bliver det sidste.

Det er en henvisning til det bombeangreb torsdag, som den afghanske gren af IS rettede mod lufthavnen i Kabul. Her blev 13 amerikanske soldater og et stort antal civile afghanere dræbt midt under den store evakuering, der er i gang af amerikanere, vestlige borgere og deres lokalt ansatte afghanere.

Biden advarer samtidig om, at et nyt angreb fra IS kan være lige om hjørnet i Kabul.

- Vores kommandanter har informeret mig om, at et angreb kan være meget sandsynligt inden for de næste 24 til 36 timer. Jeg har givet dem besked om at gribe til ethvert middel, der er muligt, for at prioritere beskyttelsen af soldaterne, siger han.

Tidligere lørdag oplyste USA's forsvarsministerium, at to højtplacerede folk i IS blev dræbt, da USA natten til lørdag gennemførte et droneangreb i Afghanistan.

Angrebet var rettet mod det islamistiske netværk i Nangarhar-provinsen i den østlige del af landet mod grænsen til Pakistan.

ifølge generalmajor Hank Taylor kom ingen civile til skade ved det amerikanske droneangreb. Ud over de to dræbte IS-folk blev en tredje person såret, siger han på et pressemøde.

Talsmanden for Forsvarsministeriet i Washington, John Kirby, føjer til, at "den kendsgerning, at to af disse individer ikke længere går på Jordens overflade, er en god ting".

Men hverken Taylor eller Kirby vil sige, om de folk, der blev ramt ved droneangrebet, var direkte involveret i bombeangrebet ved Kabul lufthavn.

De militante islamister bag angrebet i Kabul kaldes IS-K. Det er en gren af den større militante bevægelse IS, der har sit udspring i Mellemøsten.

Taylor bekræfter, at USA er i gang med en neddrosling af evakueringerne fra Kabul lufthavn.

Lørdag blev det oplyst, at færre end 4000 amerikanske soldater er tilbage i lufthavnen for at bistå evakueringer. For ikke mange dage siden var antallet 5800.

Der er en aftale med Taliban om, at USA skal have trukket alle sine soldater ud af Afghanistan senest tirsdag.