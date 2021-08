Biden: USA kunne forlade Afghanistan eller optrappe

Det siger USA's præsident, Joe Biden, tirsdag aften dansk tid i en tale om USA's fuldbyrdede exit fra Afghanistan. Det er mindre end et døgn efter, at den sidste soldat forlod Kabuls lufthavn.

USA havde to valg i Afghanistan: At forlade landet eller at sende tusindvis af flere soldater ind og optrappe krigen.

Biden valgte som bekendt den første af de to ovennævnte muligheder. Den beslutning forsvarer han i sin tale til nationen.

- Vi havde to valg: At trække os ud eller forlænge fristen for at komme ud, eller at sende tusindvis af soldater ind for at kæmpe, siger Biden.

- Hvad er i vores interesse? I mine øjne har vi kun én interesse: At sikre, at der ikke fra afghansk jord kan foretages et angreb mod USA fra Afghanistan.

Under evakueringen mistede 13 amerikanske soldater og mindst 170 civile afghanere livet under et blodigt selvmordsangreb mod Kabuls lufthavn.

- Tretten helte ofrede deres liv, siger Biden og lover hævn over gruppen Islamisk Stat Khorasan (IS-K), der har taget skyld for angrebet.

- Vi er ikke færdige med jer endnu, understreger han.

Trods det amerikanske tab betegner præsidenten evakueringen fra Afghanistan som en "ekstraordinær succes".

Der var tale om den største evakueringsindsats nogensinde, siger han.

- Intet land har nogensinde gjort noget sådant i hele historien. Kun USA havde kapaciteten, viljen og evnen til at gøre det.

Biden vurderer, at der fortsat er 100-200 amerikanere i Afghanistan. Ni ud af ti amerikanere, der ville forlade landet, havde mulighed for det, siger han.

- Vi fik 5500 amerikanere ud. Og de, der er tilbage, vil vi gøre alt for at få ud, hvis de ønsker det.

Dertil kommer over 100.000 afghanere, der er evakueret af USA. I alt har de amerikanske styrker hentet omkring 125.000 mennesker ud på to uger.

Det var Joe Bidens umiddelbare forgænger på præsidentposten, Donald Trump, der oprindeligt tog beslutningen om at trække USA's styrker ud af Afghanistan.

Trumps aftale med Taliban indebar, at alle soldater skulle være ude 1. maj i år. Den frist skubbede Biden til 31. august.

Han retter samtidig en kritik mod den aftale, Trump indgik. Der var ingen betingelser knyttet til aftalen om eksempelvis regeringsdannelse, påpeger Biden.

Aftalen tillod også "løsladelse af 5000 fanger sidste år, heriblandt nogle af Talibans øverstkommanderende, som er blandt de folk, der lige har taget kontrollen", siger Biden.

- Da jeg blev indsat, var Taliban i den stærkeste militære position siden 2001.

Præsidenten minder om, at han sidste år gik til valg på at afslutte den 20 år lange krig.

- Tiden var kommet til at afslutte denne krig, understreger han.