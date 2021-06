Biden: Tulsa-massakrens ekko høres stadig

Sådan lød det fra Joe Biden, da han tirsdag blev den første siddende amerikanske præsident, der besøgte byen Tulsa i delstaten Oklahoma med det formål at mindes et af USA's mørkeste kapitler.

Episoden, som i mange år næsten ingen plads fik i amerikansk skoleundervisning, udspillede sig i dagene mellem den 31. maj og 1. juni 1921 for 100 år siden.

Her skød og dræbte hvide borgere mindst 300 sorte mennesker i en massakre, der beskrives som et af USA's værste tilfælde af racerelateret vold.

- Vi gør ikke os selv nogen tjeneste ved at lade, som om dette aldrig skete, eller at det ikke har betydning i dag, for det har det, sagde Biden ifølge mediet Politico.

- Vi kan ikke blot vælge at lære om det, som vi gerne vil vide noget om, og ikke lære om det, som vi burde vide noget om. Vi skal kende til det gode, det dårlige, det hele. Det er det, som store nationer gør. De forliger sig med deres mørke sider.

Blandt publikum sad flere overlevende efter massakren og lyttede til talen.

På et tidspunkt opfordrede Biden til et øjebliks stilhed for de 300 døde.

- De fortjener den ære, og de fortjener vores respekt, lød det fra Biden, inden han bøjede hovedet, holdt omkring 15 sekunders pause og slog korsets tegn.

- Mine amerikanske medborgere. Dette var ikke et oprør. Det var en massakre - blandt de værste i vores historie, men ikke den eneste, sagde han efter pausen og løftede hovedet igen.

Massakren fandt sted i kølvandet på anholdelsen af en sort mand, der var blevet beskyldt for at have overfaldet en hvid pige.

Omkring 75 sorte mænd med våben mødte op ved byens politistation, da de frygtede, at han ville blive lynchet, men her mødte de omkring 1500 hvide mænd, hvoraf flere også bar våben.

Det eskalerede i løbet af kort tid til oprør og uroligheder i den sorte og ret velstående bydel Greenwood, som blev plyndret og brændt af en stor gruppe hvide oprørere.

Efter at massakren var ovre, lå området i ruiner, og 800 mennesker var såret. Dødstallet menes at være op mod 300.

Blandt de overlevende i publikum var Lessie Benningfield Randle, Viola Fletcher, og Hughes Van Ellis.

106-årige Lessie Benningfield Randle husker ifølge nyhedsbureauet Reuters blandt andet et hus opslugt af flammer og lig, der lå i stakke på ladet af et køretøj.

- Jeg var meget lille, men jeg kan huske, at jeg løb, og at soldaterne kom, siger Lessie Benningfield Randle til Reuters.

Nylige begivenheder vækker mindelser om massakren for 100 år siden, lød det fra Joe Biden under talen.

Han ser blandt andet paralleller til det dødbringende angreb ved Kongressen den 6. januar og en række delstaters forsøg på at begrænse stemmefriheden.

- Det, der skete i Greenwood, var en hadefuld gerning og indenrigsterrorisme, og der går en direkte linje til det, der sker i dag, sagde Biden.

I forbindelse med tirsdagens mindehøjtidelighed har Det Hvide Hus præsenteret en række politiske initiativer, der skal imødegå racemæssig ulighed.