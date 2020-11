Biden: Trumps opførsel efter valget er totalt uansvarlig

Demokraternes Joe Biden mener, at det sender en "forfærdelig besked" til omverdenen, at Donald Trump nægter at anerkende resultatet af det amerikanske præsidentvalg.

Præsident Trump har de seneste uger uden held forsøgt at omstøde resultatet af præsidentvalget med en række søgsmål.

Derfor forsøger Trumps kampagne i disse dage at overtale republikanske delstatspolitikere til at gribe ind i flere svingstater, som Joe Biden har vundet.

Den nye strategi bliver bekræftet at tre unavngivne kilder, der har kendskab til sagen.

Ifølge amerikanske medier har Joe Biden vundet præsidentvalget med 306 valgmænd mod Donald Trumps 232.

Biden siger torsdag efter et opkald med ti delstatsguvernører, at Donald Trumps forsøg på at omstøde resultatet af valget er "totalt uansvarligt".

- Det sender en forfærdelig besked om, hvem vi er som nation, siger han.

Joe Biden er dog ikke bekymret for, at Trumps manøvrer vil forhindre ham i at overtage præsidentembedet 20. januar.

Trumps kampagne har med begrænset succes indleveret mindst ni søgsmål, der udfordrer resultatet af præsidentvalget, siden det blev afholdt 3. november.

Torsdag gav en dommer i delstaten Arizona Trump endnu et tilbageslag, da han afviste et forsøg på at forhindre delstatens største amt i at certificere resultatet af amtets stemmeoptælling.

I svingstaten Pennsylvania har Trumps kampagne bedt en dommer om at erklære Donald Trump som vinder af delstaten, selv om Joe Biden her fik 82.000 flere stemmer end Trump ved valget.

Flere juridiske eksperter siger, at Trumps forsøg på at omstøde resultatet næppe kommer til at lykkes.

De kalder samtidig Trump-kampagnens strategi efter valget for et overgreb mod USA's demokratiske institutioner, der er uden fortilfælde.