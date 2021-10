Biden: Republikanere spiller russisk roulette med økonomien

Verdens største økonomi risikerer, at staten ikke kan optage nye lån og betale sine regninger, medmindre det øvre loft for gælden sættes i vejret.

Præsident Joe Biden er mandag gået i offensiven og angriber sine politiske modstandere hos Det Republikanske Parti for ikke at ville bøje sig i en strid om, hvor høj den amerikanske statsgæld må være.

Men det vil Republikanerne ikke lægge stemmer til.

Dermed spiller de "russisk roulette" med USA's økonomi, lyder det fra Biden på et pressemøde i Det Hvide Hus mandag.

Republikanerne er imod to store pakker - en til infrastruktur og en til det sociale område - som Biden vil have vedtaget. Også internt i Demokraterne er der uenighed om størrelsen af især pakke nummer to på 3500 milliarder dollar.

Den republikanske afvisning af at stemme for en forhøjelse af gælden er "efter min mening så hensynsløst og farligt", siger Biden videre. I værste fald kan det skubbe "vores økonomi ud over kanten", lyder det fra præsidenten.

Kreditratingbureauet Moody's har advaret om katastrofale konsekvenser, blandt andet end nedgang på fire procent i den økonomiske aktivitet og tab af næsten seks millioner arbejdspladser.

I sidste uge advarede USA's finansminister, Janet Yellen, om, at den føderale regering vil løbe tør for penge den 18. oktober, hvis gældsloftet ikke hæves.

Det er ellers en manøvre, som Kongressen har foretaget masser af gange i de seneste årtier. Oftest uden drama og med deltagelse af begge fløje i Kongressen.

Men denne gang afviser Republikanerne.

I sin tale mandag siger Biden, at det kun er på grund af tidligere præsident Donald Trumps "skødesløse skattepolitik og forbrug", at det er nødvendigt at hæve gældsloftet.

I løbet af Trumps fire år ved magten steg USA's statsgæld med 8000 milliarder dollar. Det er over en fjerdedel af den samlede gæld.

- At hæve gældsloftet handler om at betale, hvad vi allerede skylder - ikke noget nyt, siger Biden.

På et spørgsmål om, hvorvidt Biden kan garantere, at USA ikke vil ende i en situation, hvor landet ikke kan afdrage på sin gæld, svarer præsidenten:

- Nej, det kan jeg ikke garantere. Det er op til Mitch McConnell, siger han med henvisning til den republikanske leder i Senatet.

- Hvis jeg kunne, ville jeg gøre det. Men det kan jeg ikke.