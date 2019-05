Biden: Jeg tilbyder USA et nyt spor med mindre splittelse

Den tidligere demokratiske vicepræsident Joe Biden har lørdag for alvor skudt sin kampagne i gang for at blive valgt til USA's næste præsident. Det sker med et løfte om at slå bro over den dybe splittelse i landet.

Det sker under et valgmøde i Philadelphia i delstaten Pennsylvania lørdag aften dansk tid. Det skriver den lokale avis The Inquirer.

- Hvis det amerikanske folk ønsker en præsident, der skal tilføre mere splittelse, lede med en knyttet hånd og et hårdt hjerte for at dæmonisere modstandere og sprede had, så behøver de ikke mig. De har allerede en præsident til at gøre det, siger han.

Biden har, siden han meldte sit kandidatur i sidste måned, langt hen ad vejen ignoreret de øvrige 23 demokrater, som har meldt sig i opgøret om at blive nominerer som deres partis præsidentkandidat.

Han har i målinger et 20 procentpoints forspring i forhold til den nærmeste demokratiske rival.

Han har valgt en midtersøgende kurs til ærgrelse for dele af Det Demokratiske Parti, der mener, at man skal skærpe de politiske budskaber for at kunne nedkæmpe den republikanske præsident, Donald Trump, ved præsidentvalget næste år.

- Jeg stiller op for at tilbyde vort land - demokrater, republikanere og uafhængige - et andet spor, siger Biden.

Den 76-årige Biden har flere årtier som senator bag sig. Han var vicepræsident under præsident Barack Obama.

Han kommer fra en arbejderklassefamilie i Scranton i Pennsylvania. Han er lige nu de demokratiske vælgeres foretrukne kandidat. Mange ser ham som robust nok til at udfordre den frembrusende Trump, der ifølge avisen Washington Post har løjet flere tusinde gange som præsident.

- Jeg ved, hvordan man får regeringen til at arbejde. Det gør man ikke ved at tale eller tweete om det, siger Biden med et klart svirp til Trump.