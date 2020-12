Biden: Fremskridt i USA kræver demokratisk sejr i Georgia

USA's kommende præsident, Joe Biden, vendte tirsdag tilbage til kampagnesporet i Georgia. Her opfordrede han vælgere til at stemme på delstatens to demokratiske kandidater til Senatet, når der er omvalg 5. januar.

På et vælgermøde i Atlanta advarede Biden om, at hans politiske dagsorden kan komme under pres, hvis ikke demokraterne vinder flertallet i Senatet.

- Er I klar til at stemme på to senatorer, som forstår at sige "ja" og ikke bare "nej"?, spurgte Biden på vælgermødet, hvor de fremmødte blev siddende i deres biler på grund af coronapandemien.

På mødet understregede Biden, at USA har brug for et demokratisk ledet Senat, hvis landet skal gøre fremskridt i kampen mod coronapandemien, klimaforandringer og raceulighed.

Delstaten Georgia er lige nu det altoverskyggende fokuspunkt i amerikansk politik, fordi valget 5. januar får enorm betydning for magtens fordeling i USA.

Her er demokraterne Raphael Warnock og Jon Ossoff oppe imod de to nuværende republikanske senatorer Kelly Loeffler og David Perdue.

Vinder Demokraterne begge pladser, så vil partiet sikre sig kontrol med både Repræsentanternes Hus, Senatet og Det Hvide Hus. Det vil give Biden frie hænder til at føre USA i den retning, han ønsker.

Omvendt vil en sejr til bare en af de to siddende senatorer betyde, at Republikanerne beholder flertallet i Senatet, hvilket vil give partiet mulighed for at blokere for meget af Bidens politik.

Der er omvalg i Georgia, fordi hverken Demokraterne eller Republikanernes kandidater opnåede de påkrævede 50 procent i første valgrunde i forbindelse med præsidentvalget 3. november.

Begge partier har investeret voldsomt i at få deres kandidater genvalgt.

Bidens besøg i Atlanta kommer, ni dage efter at præsident Trump rejste til Georgia for at støtte de republikanske senatorer.

Delstaten har traditionelt været en republikansk højborg, men ved præsidentvalget stemte et flertal af vælgerne på Joe Biden.