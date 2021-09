Biden: Ekstremt vejr koster USA 100 milliarder dollar i år

Det siger præsident Joe Biden tirsdag i en tale under et besøg i den tørkeramte delstat Colorado.

Ekstreme vejrbegivenheder som orkaner, skovbrande og oversvømmelser kommer til at koste USA over 100 milliarder dollar alene i år.

Beløbet svarer til cirka 630 milliarder kroner.

Bidens besøg i Colorado er det sidste stop på en turné rundt i tre vestlige delstater, hvor præsidenten også har besøgt Californien og Idaho.

Præsidenten har taget turen for at fremhæve over for befolkningen, hvordan tørke og skovbrande påvirker den afsvedne region, selv mens andre delstater kæmper imod tropiske orkaner og massive oversvømmelser.

Den pointe blev tirsdag understreget i sydstaterne Louisiana og Texas.

Her forårsagede den tropiske storm Nicholas store oversvømmelser og efterlod hundredvis af hjem og virksomheder uden strøm, samtidig med at Biden besøgte det tørkeramte vestlige USA.

- Vi er nødt til at foretage de investeringer, der kommer til at bremse vores bidrag til klimaforandringerne. I dag. Ikke i morgen, siger Biden efter et besøg på det nationale laboratorie for vedvarende energi i Golden, Colorado.

Præsidenten tilføjer, at den seneste tids ekstreme vejrbegivenheder i USA "vil blive endnu vildere" i fremtiden.

- Selv hvis det ikke sker i din baghave, så kommer du til at føle effekterne af det, siger Biden.

Præsidenten sagde mandag, at ekstreme vejrbegivenheder sidste år kostede USA 99 milliarder dollar. Dermed er der altså lagt op til en lille stigning i år, hvis Det Hvide Hus' estimater holder stik.

Turnéen i det vestlige USA bliver af iagttagere også set som en del af Joe Bidens plan om at imødekomme vælgernes klimabekymringer i et forsøg på at få befolkningens støtte til en gigantisk budgetpakke.

Pakken på 3500 milliarder dollar skal blandt andet bruges til at finansiere forskellige klimatiltag, en udbygning af det sociale sikkerhedsnet og pumpe flere milliarder i USA's infrastruktur. Den er i øjeblikket til forhandling i kongressen.