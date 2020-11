Biden: Bevar roen - vi tvivler ikke på sejren

Han opfordrer amerikanerne til at være tålmodige og bevare roen, mens de sidste stemmer efter tirsdagens valg tælles.

- Det er vælgerne og ingen andre, der vælger USA's præsident. Hver stemme skal tælles, og det er det, vi er ved nu, siger Biden.

Torsdag aften dansk tid venter amerikanerne og resten af verden stadig på et resultat.

- Demokrati er nogle gange noget rod. Det kræver ind imellem også noget tålmodighed, siger Biden.

- Men den tålmodighed er blevet belønnet nu i 240 år med et regeringssystem, der er beundret verden over.

Biden har taget føringen i det amerikanske præsidentvalg med 264 valgmænd mod 214 til præsident Donald Trump. Der skal 270 til for at vinde valget.

Men torsdag aften dansk tid er intet endnu afgjort.

I en række stater er man stadig i gang med at tælle hundredtusindvis af stemmer op.

I år er der et højt antal brevstemmer, fordi mange vælgere af coronahensyn har foretrukket ikke at møde op ved valgstederne.

Trump har gentagne gange sagt eller tweetet, at optællingen af stemmer skal stoppes nu.

Han og hans advokater har indgivet flere søgsmål for at få stoppet stemmetællingen, indtil der er mere klarhed over processen, siger de.

Trump har også under hele valgkampen hævdet, at et stort antal brevstemmer medfører en risiko for, at der svindles med millioner af stemmer.