Biden: Bernie Sanders er for ekstrem for Demokraterne

- Jeg mener, at Bernie Sanders' holdninger på en række områder er meget kontroversielle, selv for Det Demokratiske Parti, siger Biden.

Den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden betegner rivalen Bernie Sanders' politiske holdninger som "kontroversielle" i et interview med tv-stationen NBC.

Han tilføjer, at Sanders, der omtaler sig selv som socialist, ikke vil være i stand til at slå Donald Trump, hvis den 78-årige senator fra Vermont skulle blive nomineret som udfordrer til præsident Trump ved valget i november.

Udtalelsen kommer op til supertirsdag, der er den mest afgørende dag i nomineringsræset med valg i 14 delstater.

Tidligere vicepræsident Joe Biden vandt lørdagens primærvalg i South Carolina, som var den fjerde delstat til at stemme.

I de tre første delstater, Iowa, New Hampshire og Nevada, klarede Joe Biden sig dårligere end forventet, mens Bernie Sanders overraskede ved at sejre i både New Hampshire og Nevada.