Bhutan vaccinerer næsten alle voksne på kun to uger

På bare to uger har det lille asiatiske land Bhutan vaccineret 94 procent af den voksne befolkning.

Det svarer til 62,2 procent af befolkningen og 94,2 procent af den voksne del af befolkningen.

Bhutan har vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca, som landet har fået doneret af Indien.

Det er en kombination af en relativ lille befolkning og flere ugers præcis planlægning, som har været medvirkende til en hurtig udrulning af vaccinerne.

Den bhutanske regering har samtidig opfordret befolkningen til at tage vaccinen for at beskytte sig selv og landets populære konge, Jigme Khesar Namgyel Wangchuk.

Kongen har nemlig sagt, at han vil tage en vaccine, når alle, der vil vaccineres, er blevet stukket.

- Vi må alle gå frem i køen, så vi baner vejen for, at Hans Majestæt får vaccinen så hurtigt som muligt, har sundhedsminister Dechen Wangmo udtalt.

I Danmark har knap en million - svarende til 16,7 procent af befolkningen - fået første stik med en vaccine. Omkring halvdelen af den gruppe har fået to stik.