Bevæbnet mand tager 20 personer som gidsler på bus i Ukraine

Manden siger, at han har sprængstoffer og våben på sig, oplyser politiet i en erklæring.

Det vides ikke, hvilke krav gidseltageren har. Politiet har afspærret byens centrum i forbindelse med episoden.

Der er blevet hørt skud, men der er ikke meldinger om nogen tilskadekomne, oplyser myndigheder ifølge AFP.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, skriver ligeledes på Facebook, at skud er blevet hørt, og at bussen er beskadiget.

- Der bliver gjort alt for at løse situationen, uden at nogen kommer til skade, lyder det fra præsidenten ifølge Reuters.

Manden, som er blevet identificeret, skal angiveligt have udtrykt frustration over Ukraines politiske system på sociale medier. Det oplyser politiet ifølge de nordiske nyhedsbureauer NTB og TT.

Billeder på sociale medier viser en lille bus parkeret midt på en tom gade. To vinduer i bussen er blevet smadret, og andre vinduer er dækket af gardiner.