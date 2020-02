Ni mennesker blev onsdag aften skudt og dræbt i skyderier på to vandpibecaféer i den tyske by Hanau.

Bevæbnet mand dræber ni på caféer i Hanau

En gerningsmand skød og dræbte ni mennesker på to vandpibecaféer i den tyske by Hanau sent onsdag aften. Flere af ofrene var angiveligt af kurdisk oprindelse.

Efter en omfattende menneskejagt i Tyskland blev en mistænkt gerningsmand fundet død i en lejlighed tidligt torsdag morgen. Den mistænkte menes at stå bag to skyderier i den tyske by Hanau onsdag aften, hvor ni mennesker blev dræbt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her