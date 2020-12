Bevæbnede mænd dræber over 100 personer i etiopisk region

Over 100 personer er blevet dræbt i et skudangreb i byen Bekoji i den etiopiske region Benishangul-Gumuz.

Det er endnu uvist, hvem der står bag angrebet. Det fandt sted under 24 timer efter, at den etiopiske premierminister, Abiy Ahmed, besøgte regionen for at diskutere sikkerhed og forsoning.

Området har været ramt af flere dødelige angreb, som er drevet af etnisk vold.

Etiopien, som med 110 millioner indbyggere er Afrikas mest befolkningsrige land efter Nigeria, har kæmpet med regelmæssige udbrud af dødelig vold, siden premierminister Abiy Ahmed tog over i 2018.

Han fremskyndede en række reformer, som løsnede statens jerngreb om regionale rivaliseringer.

Også i den konfliktramte region Tigray er der uro. Her har et stort antal flygtninge fra Eritrea søgt tilflugt og boet i lejre.

Kampene brød ud 4. november, hvor Etiopiens regering indledte en militær offensiv i Tigray. Det skete efter et angreb på militæret i den nordlige region, som styres af Tigray Folkets Befrielsesfront (TPLF).

Mange af de flygtninge, der boede i lejre i Tigray-regionen, er flygtet fra kampene og har søgt tilflugt i den etiopiske hovedstad, Addis Ababa.

Angrebet understreger, at den etiopiske regering må gribe ind og stoppe volden mod etniske minoriteter. Det mener Fisseha Tekle, som er Etiopien-ekspert hos Amnesty International.

Organisationen har talt i telefon med flere overlevende fra angrebet, lyder det i en kommentar.

Ofrene beskriver ifølge Amnesty, at gerningsmændene satte ild til husene og skød på folk.