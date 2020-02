Bevæbnede mænd dræber 40 mennesker i ny massakre i Mali

40 mennesker, herunder ni soldater, er blevet dræbt i en række angreb i det centrale Mali.

Det oplyser myndighederne fredag.

Angrebene sker som følge af etnisk vold i det dybt uroplagede område.

I løbet af natten til fredag blev 31 mennesker dræbt i et angreb i landsbyen Ogossogou, der hovedsageligt er beboet af fulani-folket. Det var netop her, at den såkaldte Ogossogou-massakre fandt sted i marts sidste år.