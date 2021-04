Betjents forsvar skal stå midt i nyt drama

Det er snart et år siden, at en sort mands død under en anholdelse i den amerikanske by Minneapolis i Minnesota, satte kog i racedebatten.

Sagen er i disse uger for retten, hvor det skal afgøres, om det var et overlagt politidrab eller en overdosis, der var årsagen til George Floyds for tidlige død.