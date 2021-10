Betjents DNA gør en ende på 35 års fransk menneskejagt

En 35 år gammel drabssag er tilsyneladende blevet opklaret ved hjælp af DNA-spor i Frankrig.

Det skriver BBC.

Flere mord og voldtægter chokerede i årene 1986-1994 den franske hovedstad, Paris.

En person, der fik kaldenavnet "Le Grêlé" (den koparrede mand, red.) var i årtier i myndighedernes søgelys, blandt andet for drabet på en 11-årig pige ved navn Cécile Bloch i 1986.

Nu er en afdød, 59-årig tidligere betjents DNA blevet knyttet til flere af "Le Grêlés" gerningssteder. Det oplyser anklagere ifølge det britiske medie.

Manden blev 24. september indkaldt af politiet til at afgive en DNA-prøve, men blev meldt savnet af sin hustru tre dage senere.

Efterfølgende er manden blevet fundet død i en lejelejlighed med et selvmordsbrev på sig.

Ikke hele indholdet af brevet er offentligt kendt. Franske medier skriver dog, at manden selv antyder at have begået mord og beskriver at have haft "impulser".

I alt beskyldes "Le Grêlé" for at have begået fire drab og seks voldtægter siden 1986, skriver britiske Sky News.

En afbildning af den mistænkte har hængt i årtier på væggene hos kriminalefterforskere i Paris, beskriver BBC.

Ifølge mediet blev sagen endelig opklaret, da en efterforsker sendte breve ud til 750 franske militærbetjente, som havde været på tjeneste i Paris-området, da "Le Grêlés" drab fandt sted.

Tilnavnet "den koparrede mand" skyldes vidnebeskrivelser fra drabsefterforskningen af Cécile Bloch-sagen.

Her husker flere at have set en mand med ar efter akne i en elevator på samme dag, som drabet blevet begået.