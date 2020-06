Betjente sigtet for vold mod 75-årig demonstrant i USA

Den 75-årige demonstrant Martin Gugino ligger blødende på jorden torsdag, efter at han blev skubbet omkuld af to betjente i Buffalo, New York. En optagelse viser, at han gik frem mod betjentene, tilsyneladende for at tale med dem, da de skubbede ham omkuld. Flere andre betjente gik forbi den blødende mand på jorden.

Foto: Jamie Quinn/Reuters