Betjente lægger sag an mod Trump efter kongresstorm

Betjentene mener, at Trump samarbejdede med racistiske og voldelige ekstremistiske grupper for at fastholde sit greb om magten.

Ifølge retsdokumenter, der er blevet indgivet ved retten i Washington D.C., skulle Trump have tilskyndet til indtrængen i et forsøg på at standse Kongressens godkendelse af resultatet af præsidentvalget i november.

Det fremgår også af dokumenterne, at Trumps tidligere rådgiver Roger Stone og den højreradikale gruppe Proud Boys er involveret i sagsanlægget.

Retssagen slutter sig til to andre lignende sager, der er blevet indgivet de seneste måneder.

Politifolkene bag den seneste retssag blev selv angrebet og udsat for vold under stormløbet.

I alt mistede fem mennesker livet, da tusindvis af Trumps tilhængere trængte ind i Kongressen 6. januar. En af de dræbte var en betjent.

Omkring 140 politifolk - det svarer til cirka halvdelen af politistyrken ved Kongressen - blev ifølge myndighederne såret.

Forinden havde Trump i en tale til sine tilhængere sagt: "Du skal vise styrke, og du skal være stærk". Han gentog også påstande om valgsvindel.

Trump har siden fastholdt sine udokumenterede påstand om, at han vandt præsidentvalget i november.

Mere end 535 mennesker er blevet sigtet for at have deltaget i angrebet mod Kongressen, hvor Trump-tilhængere knuste ruder, brød ind i bygningen og kæmpede mod politiet.

Demokratiske lovgivere har også forsøgt at få Donald Trump straffet for at opildne til stormløbet. Et udvalg i Senatet er i gang med at undersøge hændelsen nærmere.