Betjente i USA fyret efter sag om skuddrab på sort kvinde

Ingen af de tre betjente, som affyrede skud i Breonna Taylors hjem under ransagningen, er blevet sigtet for drab i sagen.

Et nævningeting i Kentucky besluttede i september, at kun en enkelt betjent skulle sigtes for "hensynsløst at udsætte andre for fare", hvilket medførte demonstrationer og optøjer i Kentucky.

Men nu er Myles Cosgrove, som er en af de betjente, der affyrede skud under ransagningen, blevet fyret.

Og ligeledes er Joshua Jaynes, som havde bedt om kendelsen til at ransage Breonna Taylors lejlighed.

De to betjente er blevet fritaget fra tjeneste tirsdag. Et brev, der informerer dem om fyringen, er onsdag blevet citeret af blandt andet AP.

Ifølge efterforskningen affyrede Myles Cosgrove 16 skud i lejligheden, efter at politiet var brudt gennem hoveddøren, og Breonna Taylors kæreste havde affyret et skud imod betjentene.

I brevet står der ifølge AP, at Myles Cosgrove ikke formåede at "identificere et mål på ordentlig vis", inden han skød.

Joshua Jaynes var ikke til stede under ransagningen, men ifølge brevet har han løjet om, hvordan han fik en række informationer om Breonna Taylor i forbindelse med ransagningskendelsen.

I juni blev en tredje betjent fyret som følge af sagen. Brett Hankinson havde "uansvarligt og i blinde" affyret ti skud i Breonna Taylors lejlighed, lød begrundelsen.

Breonna Taylors navn er i månedsvis blevet råbt til Black Lives Matter-demonstrationer mod racisme og politivold i USA.

En lang række aktivister, politikere og kendisser har talt for, at betjentene i sagen skulle anholdes.