Betjente i USA er fyret for at gøre grin med sort mands død

Flere amerikanske betjente er blevet fyret efter at have gjort grin med en sort mands død.

Det sker, efter at tre betjente delte flere billeder af dem selv, hvor de grinende genopfører et kvælertag med armen bagfra, ligesom det en gruppe betjente brugte til at tilbageholde 23-årige Elijah McClain, der senere døde på hospitalet.