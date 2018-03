Betjent udsat for nervegift udskrevet fra hospitalet

Nick Bailey er et af tre umiddelbare ofre, der er blevet udsat for nervegiften novichok. De to andre er en tidligere russisk spion Sergej Skripal og hans datter.

Den engelske betjent Nick Bailey, der har været indlagt siden et nervegiftangreb i byen Salisbury, er blevet udskrevet fra hospitalet.

Tidligere torsdag har en fjerde person - også en betjent - ifølge Reuters været til kontrol på hospitalet.

I en udtalelse, som en talsmand fra britisk politi har læst op, kalder Nick Bailey oplevelsen for "surrealistisk".

- Jeg ved, at mit liv formentlig aldrig vil blive det samme igen, lyder det i udtalelsen, der er blevet bragt på Sky News.

Betjenten blev indlagt 4. marts og har dermed modtaget behandling i omkring 14 dage.

Nervegiftangrebet har udløst en verbal konflikt mellem Rusland og Storbritannien.

- Jeg er bare en normal person med et normalt liv. Jeg ønsker ikke, at hverken min kone, mine børn eller jeg skal have del af den opmærksomhed, lød det i Nick Baileys udtalelse.

Efter at have læst Nick Baileys udtalelse op, oplyste repræsentanten fra Wiltshires Politi, der efterforsker angrebet, at efterforskningen vil stå på i de kommende måneder.

Både Skripal og hans datters er tungt bedøvet og ude af stand til at kommunikere. Desuden oplyser deres læge, at det endnu er for tidligt at vurdere, om de nogensinde genvinder deres mentale kapacitet.

Lægens vurdering, der ikke tidligere var offentlig, var vedlagt som en del af belægget for en kendelse, som giver lov til at tage en særlig blodprøve af de to.

Blodprøverne fra de to personer skal gives til Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben, OPCW, med henblik på en undersøgelse.