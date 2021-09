Betjent menes at have anholdt Sarah Everard forud for drab

Det fortalte anklager i sagen Tom Little under et retsmøde i London onsdag.

Ifølge anklageren kontaktede politibetjenten, 48-årige Wayne Couzens, den 33-årige Everard den 3. marts om aftenen i Clapham, efter at han var færdig med sin vagt på den amerikanske ambassade i London.

Wayne Couzens, der stadig var iført sit politibælte, bortførte Sarah Everard under påskud af, at hun var anholdt, fordi hun brød et udgangsforbud, der var indført under coronanedlukningen.

Sikkerhedsovervågning fra stedet viser, at Wayne Couzens viser den 33-årige marketingchef sit politi-id-kort, før han lægger hende i håndjern og placerer hende i den bil, han havde lejet "for at bortføre og voldtage en ensom kvinde", fortalte anklager Tom Little onsdag.

Efter at Wayne Couzens havde lagt Sarah Everard i håndjern klokken 21.34, kørte han afsted med hende i bilen til Dover på den engelske sydkyst.

Her skiftede han til sin egen bil, hvilket også er fanget på overvågningsbilleder, før han kørte hende til et fjerntliggende område og voldtog hende.

Wayne Couzens, der er gift og far til to, har fortalt en psykiater, at han brugte sit politibælte til at kvæle Everard, før han satte ild til liget og lagde det i poser.

Politiet identificerede Couzens gennem den lejede bil og anholdt ham i sit hjem den 9. marts.

Sarah Everards ekskæreste har beskrevet hende som "kløgtig og streetwise". Ifølge ekskæresten ville hun aldrig have sat sig ind i en bil med en fremmed undtagen "med magt eller manipulation".

- Det faktum, at hun havde været til middag hos en ven under den tidlige nedlukning i 2021, gjorde hende mere sårbar og tilbøjelig til at tro på en beskyldning om, at hun havde handlet i strid med coronareglerne på en eller anden måde, sagde Tom Little i retten onsdag.

Little sagde videre til dommeren, Adrian Fulford, at sagen "er uden fortilfælde" og så usædvanlig, at den bør udløse fængsel på livstid.

Under onsdagens retsmøde sad Wayne Couzens med hovedet bøjet, mens han hørte på følelsesmæssige beretninger fra Everards efterladte.

Sarah Everards mor, Susan, sagde blandt andet, at hendes datter mistede livet, alene fordi Wayne Couzens "ønskede at tilfredsstille sit eget perverse begær".

Strafudmålingen finder sted torsdag.