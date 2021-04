Betjent er anholdt efter at have skudt 20-årig i Minnesota

Betjenten er blevet sigtet, efter at hun søndag skød den 20-årige mand Daunte Wright i byen Brooklyn Center i forbindelse med et rutinetjek.

Den 48-årige politibetjent Kim Potter er onsdag blevet anholdt i Minnesota og sigtet for uagtsomt manddrab.

Ifølge politichef Tim Gannon kom hun til at trække sin pistol i stedet for sin strømpistol. 20-årige Daunte Wright døde af skuddet.

Wright blev stoppet af politiet søndag, da hans bils registreringsattest ifølge politiet var udløbet. Politiet fandt herefter ud af, at der var en arrestordre på manden, hvorefter Kim Potter - angiveligt ved en fejl - trak sin pistol.

- Holy shit, jeg har lige skudt ham, siger hun på en video fra politiet.

Sagen har vakt opsigt i Minnesota, hvor der i øjeblikket kører en profileret retssag mod den tidligere betjent Derek Chauvin. Han er drabstiltalt i sagen om den sorte amerikaner George Floyds død.

I begge sager er betjenten hvid og offeret sort.

George Floyd døde i maj sidste år, efter at Derek Chauvin i omkring ni minutter havde haft sit knæ placeret på Floyds hals.

Sagen satte gang i store protester under titlen "Black Lives Matter" mod politibrutalitet og racemæssig ulighed i USA.

Retssagen mod Chauvin er i fuld gang.

De seneste uger har anklagerne i sagen forsøgt at bevise, at Floyd døde som følge af Chauvins handlinger under anholdelsen. Flere lægefaglige ekspertvidner har bakket op om den udlægning.

Eksbetjentens forsvarsadvokat hævder, at Floyd døde af et hjerteanfald forårsaget af en overdosis og underliggende sygdomme.

Det blev mandag afvist af kardiolog Jonathan Rich.

- Jeg kan sige med en meget høj grad af lægefaglig sikkerhed, at George Floyd ikke døde af et hjerteanfald, og han døde ikke af en overdosis, sagde hjertespecialisten mandag, da han var indkaldt som vidne.