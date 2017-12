Berørt EU-præsident står fast på kritik af flygtningekvoter

Efter kritik fra flere stats- og regeringschefer står EU's præsident fast på sin kontroversielle konstatering af, at et kvotesystem for flygtninge ikke har virket.

En obligatorisk omfordeling af flygtninge mellem medlemslandene har været ineffektiv, og det fører ikke til noget, lød et oplæg fra Tusk før topmødet i Bruxelles torsdag og fredag.

Den melding faldt ikke i god jord hos den svenske statsminister, Stefan Löfven.

Socialdemokraten med det rolige gemyt slog inden mødet fast, at Tusk "tog fejl", og han "gik imod flertallet".

Löfven har appelleret til at vise "solidaritet". Og præcis det ord reagerer den polske EU-præsident på.

Tusk erkender, at lande i hans region "skal være bedre til at demonstrere solidaritet i praksis".

- Det er specielt vigtigt for mig personligt. Det var et varemærke for Polen, og jeg vil blive meget skuffet, hvis mit land bliver et eksempel på noget helt andet.

- Jeg håber, at jeg kan overbevise mine venner i Polen, siger Tusk.

Målet for præsidenten er at finde et kompromis, som alle kan acceptere.

Spørgsmålet om flygtninge har delt EU i vest og øst, hvor Polen, Tjekkiet og Ungarn har nægtet at tage imod de flygtninge, som det er blevet besluttet.

Tusk vil nødig ende i en situation, hvor et flertal skal tvinge en beslutning igennem mod et mindretals vilje.

- Jeg er helt klar over, at vi - når det bliver for svært - kan anvende en kvalificeret flertalsbeslutning. Det er effektivt. Men en kvalificeret flertalsbeslutning er ikke synonym med solidaritet, siger Donald Tusk.

Derfor har præsidenten i første omgang forsøgt at finde et kompromis, da det er "den bedste måde at beskytte solidariteten".

Et middagsmøde mellem lederne torsdag førte dog ikke noget med sig. Landene er fortsat uenige om spørgsmålet.