Berømtheder beskylder fattigdom for at skabe kønsdiskrimination

Over hundrede berømtheder har skrevet under på et opråb, hvor de kræver, at verdens politiske ledere får mere opmærksomhed på forbindelsen mellem kønsdiskrimination og fattigdom.

Berømtheder som Oprah Winfrey, Meryl Streep og Ryan Reynolds har sammen med næsten 140.000 andre skrevet under på et åbent brev, der opfordrer politiske ledere til at anerkende, at "fattigdom er sexistisk".