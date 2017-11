Berømt amerikanske radiovært fyret efter chikane-anklager

- MPR opsiger alle kontrakter med Garrison Keillor og med hans private medieselskaber efter at have hørt beskyldninger om upassende adfærd over en person, som arbejdede sammen med ham, skriver organisationen i en erklæring uden at oplyse yderligere detaljer.

Nyhedsbureauet AP skriver, at Keillor i en e-mail har sagt, at han blev fyret over "en historie, som jeg finder mere interessant og mere kompliceret end den version MPR har hørt". Men han uddyber ikke udtalelsen.

MPR siger, at radiostationen vil stoppe genudsendelser af Keillors "The Best of A Prairie Home Companion," ligesom det vil stoppe udsendelser og distribuering af hans program "The Writer's Almanac".

Ifølge MP gælder de beskyldninger, som rettes mod Keillor, hans tid som producer af "A Prairie Home Companion". MPR har fået et uafhængigt advokatfirma til at undersøge sagen.

Keillor siger, at han er dybt taknemmelig for de år, hvor han har haft radioudsendelserne. Han siger, at han nu er 75 år og "ikke har nogen interesse i at skændes om denne sag".

Garrison Keillor har været amerikansk hovedtaler ved festen i Rebild Bakker 4. juli. Det var i 1991.

Han er den seneste i en række af store amerikanske stjerner, som er blevet ramt af anklager om chikane i kølvandet på Hollywoodskandalen omkring filmproducenten Harvey Weinstein.

Skandalen omkring Weinstein har på de sociale medier startet starten en bølge på sociale medier, der er blevet kendt som hashtagget #metoo.