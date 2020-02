Bernie Sanders tager føringen i primærvalg i New Hampshire

Ved Demokraternes primærvalg i New Hampshire tirsdag ser det ud til at blive et tæt løb mellem senator Bernie Sanders, den tidligere borgmester i South Bend, Indiana, Pete Buttigieg og senator Amy Klobuchar.

Med omkring 45 procent af valgstederne talt op i den nordøstlige delstat tager den progressive, 78-årige Bernie Sanders føringen med en opbakning på 28 procent.

38-årige Buttigieg står til 24 procent og 59-årige Klobuchar til 20 procent.

Tidligere vicepræsident Joe Biden er ifølge det foreløbige resultat forvist til en femteplads med 8,6 procents opbakning efter senator Elizabeth Warren, der ligger på 9,5 procent.

Forud for tirsdagens primærvalg i New Hampshire var Joe Biden spået et dårligt valg ifølge meningsmålingerne efter et skuffende resultat i Iowa.

Bernie Sanders tilhører den mere venstreorienterede del af Demokraterne, mens Pete Buttigieg repræsenterer den moderate.

I Iowa sikrede Buttigieg sig en snæver sejr på 0,1 procentpoint foran Sanders. Begge har forlangt en delvis omtælling af stemmerne.

Natten til onsdag dansk tid meddeler forretningsmanden Andrew Yang ifølge CNN, at han trækker sig fra kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat.

Den 45-årige iværksætter stillede op til nomineringsræset, selv om han ikke har nogen politisk erfaring.

Han overraskede mange iagttagere ved at kvalificere sig til debatter og blive i løbet længere end flere politiske veteraner.

Også den 55-årige senator fra Colorado Michael Bennet oplyser natten til onsdag dansk tid, at han trækker sig fra kapløbet.

Til sine tilhængere i New Hampshire siger Bennet, at det er et "passende" tidspunkt at indstille kampen.