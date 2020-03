Bernie Sanders føler sig stadig sikker på nomineringen

- Vi vil slå den farligste præsident i USA's historie, siger Bernie Sanders med henvisning til den republikanske præsident Donald Trump ifølge CNN.

- Du kan ikke slå Trump med den samme gamle politik, tilføjede han.

Uden at nævne Joe Biden ved navn kritiserede Sanders den tidligere vicepræsident for at støtte krigen i Irak og for at skære på støtten til sociale programmer.

Ifølge en prognose fra nyhedsbureauet AP står Bernie Sanders til at vinde i den vigtige delstat Californien.

Californien er den delstat med flest delegerede. Her er der 415 delegerede på spil.

Prognoser forudser også, at Sanders vil sejre i delstaterne Colorado og Utah samt i hjemstaten Vermont.

Her er der henholdsvis 67, 29 og 16 delegerede at hente.

Det Demokratiske Parti holder tirsdag primærvalg i 14 delstater, hvor der er i alt 1357 delegerede på spil.

Ifølge prognoserne ligner Sanders' absolut største rival, tidligere vicepræsident Joe Biden, en vinder i Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Minnesota, Arkansas og Massachusetts.

Det kræver 1991 delegerede endeligt at sikre sig nomineringen som Demokraternes præsidentkandidat.

Kun præsidentaspiranter med minimum 15 procent af stemmerne i den enkelte delstat kan få tildelt delegerede.