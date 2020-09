Berlusconi udskrevet efter indlæggelse med Covid-19

Berlusconi blev bragt til et hospital i den italienske storby Milano for ti dage siden.

Italiens tidligere premierminister Silvio Berlusconi forlod mandag et hospital i Milano efter at være blevet behandlet for Covid-19.

- Det var hårdt. Tak til lægerne! Jeg sagde til mig selv, at jeg måtte se at komme af med det igen, sagde den 83-årige Berlusconi smilende, da han gik ud gennem porten til Milanos San Raffaele hospital.

- De første tre dage var ekstremt vanskelige, sagde han.

Hans personlige læge, Alberto Zangrillo, sagde i sidste uge, at den 83-årige mediebaron havde lungebetændelse og blev opfattet som værende i overhængende fare på grund af hans alder og andre helbredsproblemer - blandt andet med hjertet.

Zangrillo sagde, at Berlusconi ville have været død, hvis han var blevet indlagt med de samme problemer i marts eller april, da lægerne dengang var dårligere til at behandle sygdommen.

Berlusconi var Italiens premierminister for sit centrum-højre parti Forza Italia i tre perioder mellem 1994 og 2011.

Den flamboyante rigmand har sagt, at han vil fortsætte sine politiske aktiviteter.

Der er regionalvalg i Italien i weekenden samt en folkeafstemning om at reducere antallet af parlamentsmedlemmer.

To af Berlusconis fem børn, datteren Barbara på 36 år og sønnen Luigi på 31 år - samt hans partner Marta Fascina - er også testet positive for coronavirus.

Berlusconis forhold til Fascina, som er 53 år yngre end ham, blev kendt i offentligheden sidste år. Hun er medlem af parlamentet for det konservative Forza Italia-parti.

Da pandemien var mest kritisk i Italien, opholdt Berlusconi sig i en villa i Sydfrankrig. Han vendte hjem til Italien sidst i juni.

Berlusconi og hans to børn er øjensynligt blevet smittet på Sardiniens Smaragdkyst, hvor de har opholdt sig sammen med andre fra Italiens superrige jetset-miljø.

Området anses for at være landets mest glamourøse feriested. Lokale medier skriver, at feriegæsterne her kan undgå at bære mundbind, hvilket ikke er muligt i Rom og andre storbyer.