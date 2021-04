Berlusconi indlagt for anden gang på to uger

Det er anden gang inden for to uger, at Berlusconi er blevet indlagt på San Rafaele-sygehuset i Milano.

Berlusconi skal være taget ind på et hospitalet tirsdag for at gennemgå en rutineundersøgelse, da læger besluttede at indlægge ham.

Indlæggelsen sker, samtidig med at der fortsat efterforskes i de såkaldte bunga-bunga-fester, som Berlusconi deltog i, da han var premierminister.

Der er frem for alt fokus på hans relationer til den dengang mindreårige pige Karima El-Mahroug.

Den excentriske 84-årige milliardær og mediemogul Berlusconi har i de seneste år haft et svigtende helbred. Under et besøg i Monaco først på året blev han indlagt med hjerteproblemer. I september sidste år var han indlagt med covid-19.

Berlusconi var i 2016 igennem en hjerteoperation. Han har også overlevet prostatacancer.

I en ny sag mod Berlusconi ventes der torsdag dom i byen Siena i Toscana, Berlusconi er anklaget for at have betalt vidner for ikke at vidne i en sag om en mindreårig prostitueret.

