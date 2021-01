Berlusconi er indlagt med hjerteproblemer

Der er ikke umiddelbart flere oplysninger om Berlusconis tilstand. Men det italienske nyhedsbureau Ansa skriver, at der er tale om et helbredstjek.

Den 84-årige tidligere regeringschef opholdt sig i det sydøstlige Frankrig, da han fik problemer med hjertet.

Hans læge mente, at det var bedre at få ham til et nærliggende hospital i stedet for at bringe ham til Italien.

Berlusconi gennemgik en stor hjerteoperation i 2016. Han har også tidligere fået behandling for prostatakræft.

I september sidste år blev han indlagt, efter at han var blevet smittet med coronavirus. Han sagde senere, at virusset havde været hans livs "farligste udfordring".

Berlusconis datter bor i Provence i det sydøstlige Frankrig. Han har tilbragt en del tid der efter sine sygdomsperioder.

Selv om Berlusconi ikke længere er premierminister, står han stadig i spidsen for oppositionspartiet Forza Italia.

Hans seneste indlæggelse kommer på et tidspunkt, hvor Italien er ramt af politisk kaos, efter at et mindre parti har trukket sig fra regeringen. Dermed har regeringen ikke længere et flertal bag sig.

Italienske medier har spekuleret i, at nogle medlemmer af Forza Italia muligvis vil bryde med partiets linje og bakke op om premierminister Giuseppe Conte for at forhindre et nyvalg.