Berlin forbyder demonstration mod corona-restriktioner

Berlins bystyre forbyder en demonstration i weekenden mod de indgreb, som myndighederne har foretaget for at hindre spredningen af coronavirus.

Berlins indenrigssenator, Andreas Geisel, siger ifølge Reuters, at byen har måttet finde en balance mellem retten til at samle sig og behovet for at beskytte borgerne mod at blive smittet med covid-19.

- Vi befinder os stadig midt i en pandemien med stigende smittetal, siger han.

Tyskland har holdt smitten på et lavt niveau i forhold til andre store lande i Europa. Men det daglige antal af smittede er steget siden slutningen af juli, og det har taget yderligere fart de seneste uger.

1. august samlede der sig titusinder til en march mod de restriktioner, som er indført for at bremse spredningen af smitte. Herunder pligten til at bruge mundbind i mange situationer.

Blandt demonstranterne var stærkt højre- og venstreorienterede grupper og aktivister, der er modstandere af vaccinationer.

Ifølge Geisel har mange af demonstranterne bevidst overtrådt de regler, som andre tyske borgere følger for at holde coronasmitten på lavt niveau.

- En sådan opførsel er ikke acceptabel, siger han og tilføjer, at bystaten Berlin ikke skal være et samlingssted for konspirationsteoretikere og højreekstremister.

Hvis folk alligevel samler sig lørdag, så vil politiet gribe ind, advarer han.