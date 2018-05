Beregning: Handelskrig kan koste Danmark milliarder

Hvis EU, USA og andre større økonomier begynder at udveksle slag med toldsatser og udløser en handelskrig, kan det komme til at koste milliarder i Danmark.

- Toldsatser betyder, at man skal betale mere for varerne. Det vil være med til at gøre det dyrere at være dansker. Det vil gøre det sværere for danske virksomheder at eksportere. Og når vi har meget eksport til USA, vil det betyde en dæmpning på den økonomiske aktivitet i Danmark, siger finansminister Kristian Jensen (V).