Redningsmandskab arbejder døgnet rundt for at finde overlevende i ruinerne af den kollapsede beboelsesejendom Champlain Towers South i Surfside, Florida. 11 mennesker er bekræftet omkommet.

Beredskab finder yderligere to døde efter boligkollaps i Miami

Yderligere to dødsfald er blevet bekræftet, efter at en beboelsesbygning i den amerikanske by Miami kollapsede torsdag.

Det bringer det samlede dødstal op på 11 personer, mens omkring 150 personer fortsat ikke er gjort rede for.

Det fortæller byens borgmester, Danielle Levina Cava, mandag ifølge det amerikanske medie CNN.

- Vores hovedprioritet er redningsaktionen og at finde mennesker. Vi fortsætter med at arbejde for at kontrollere alle muligheder i søgningen, siger hun ifølge CNN.

Den 12-etagers bygning i Surfside, der ligger nord for Miami Beach i delstaten Florida, styrtede sammen midt om natten, da folk lå og sov. I alt var der 130 lejligheder i bygningen.

Siden torsdag har der været en desperat søgning i gang efter overlevende under murbrokkerne, men ingen er blevet reddet levende ud af ruinerne.

Søgningen i ruinerne er besværlig og langsom. En overgang blev indsatsen standset af en brand dybt inde i bygningsresterne, men den er siden blevet slukket, skriver nyhedsbureauet AP.

Redningsarbejdere arbejder i døgndrift for at finde overlevende. Den assisterende brandchef i byen, Raide Jadallah, beskriver redningsarbejdet som risikabelt.

- Vi taler om beton og stål. Hver gang vi rører ved noget, kommer der en reaktion, siger han ifølge CNN.

Lørdag sagde myndigheder i amtet, at de i den kommende måned vil gennemgå alle bygninger, der er bygget for mere end 40 år siden.

Der er fortsat ikke nogen forklaring på, hvorfor dele af den 40 år gamle bygning Champlain Towers South faldt sammen natten til torsdag lokal tid.

Lørdag kom det frem, at en ekspert allerede i 2018 havde advaret om "alvorlige fejl" i bygningen.

Fejlen går tilbage til opførelsen af bygningen, hvor mangel på ordentlig dræning fra poolområdet forårsagede "alvorlig strukturel skade".