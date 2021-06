Bercow vender Boris Johnson ryggen

John Bercow var muligvis verdens bedst kendte parlamentsformand, da han forsøgte at holde orden i det britiske parlament under de mange ophidsede afstemninger og debat om brexit.

Bercow blev parlamentsformand i 2009.

I tråd med traditionen meldte han sig ud af sit parti, der var det konservative parti.

Det skulle vise upartiskhed.

Han forlod posten som parlamentsformand - eller speaker - i 2019 og genopstillede ikke ved det britiske valg i december 2019.

Under brexit-debatterne blev han ofte kritiseret af brexit-tilhængerne i det konservative parti for at være remainer - for at ønske at holde Storbritannien i EU.

Den kritik lyder nu igen.

For søndag sagde han i et interview med avisen The Observer, at han har meldt sig ind i arbejderpartiet Labour, der ikke ville have Storbritannien ud af EU.

Det har fået hans gamle kritikere til tasterne og mikrofonerne.

- For at være fair mod Bercow tror jeg, at han forlod de konservative for lang tid siden, sagde justitsminister Robert Buckland til Sky News søndag.

Nigel Farage, der i årtier kæmpede for at få Storbritannien ud af EU, skrev på Twitter:

- Bercow støttede remainernes sabotageplan i parlamentet. Nu slutter han sig til Labour. Han elsker en synkende skude.

John Bercow lister ikke stille ud den konservative bagdør. Han smækker med døren, så det synger.

I interviewet med The Observer siger han, at Det Konservative Parti under ledelse af premierminister Boris Johnson er blevet "reaktionært, populistisk, nationalistisk og nogle gange endda fremmedfjendsk".

Bercow mener, at Boris Johnson ikke har nogen interesse i mennesker, der er mindre privilegerede end ham selv.

Han betegner det som "skammeligt", at regeringen har skåret ned på international bistand.

Han siger, at han slutter sig til Labour, fordi han deler partiets værdier.

- Jeg er motiveret af støtten til lighed, social retfærdighed og internationalisme. Det er Labours varemærke, siger han.

- Den konklusion, jeg er nået frem til, er, at denne regering må erstattes. Realiteten er, at partiet Labour er det eneste, der kan opfylde dette mål. Der er ikke alternative muligheder.

Bercow meldte sig ifølge The Observer ind i Det Konservative Parti, da han var 17 år.

Han siger selv, at han engang var en "vred konservativ".

Men i begyndelsen af 2000'erne rykkede han ind imod partiets mere midtsøgende, internationale linje.