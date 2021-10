Benzinkø skygger over konservativ kongres

Det er første gang i to år, at partiet samles. I fjor var det digital kongres på grund af coronapandemien, men i år møder de delegerede fysisk op til kongressen i Manchester.

Når det konservative regeringsparti i Storbritannien søndag og tre dage frem holder sin årlige kongres, er der noget at se frem til for "the Tories".

Det bliver også første gang, at partiet samles efter valget i december 2019, og efter at Storbritannien per 1. januar i år kom ud af overgangsordningen med EU.

Så nu er Storbritannien dér, hvor premierminister Boris Johnson argumenterede for, at landet skulle være, da han førte kampagne for at få briterne ud af EU op til folkeafstemningen i 2016.

Alene med en åben verden.

Ingen bånd fra EU, ingen krav om at bøje sig for Bruxelles.

Lukrative handelsaftaler, der gør Storbritannien rigere.

Han har nævnt en handelsaftale med USA, men under det nylige topmøde mellem Johnson og Joe Biden, USA's præsident, kom der ingen melding om en snarlig aftale.

Britiske medier skrev, at det har lange udsigter.

I stedet står briterne og de konservative med en hverdag med problemer.

Tim Bale, mangeårig kender af partiet, siger, at kongressen bliver domineret af økonomi.

Boris Johnson ville efter Bales opfattelse ellers foretrække at bruge sine kræfter på at kritisere oppositionspartiet Labour for dets politik om racer, historie og køn.

Sådan går det ikke, siger Bale, professor på Queen Mary University of London, til AFP.

- Det er svært at fremstille det som om, at alt vil blive godt, når det gælder husholdningernes regninger og mangel på varer.

Boris Johnson og hans ministre afviser, at deres brexit-politik er skyld i varemangel.

En af hovedårsagerne til tomme hylder i supermarkederne og tomme tanke på benzinstationerne er, at der ikke er lastbilchauffører til at bringe varer og brændstof ud.

Der mangler anslået 100.000 chauffører.

Regeringen siger, at det skyldes coronaen. Der er ikke udstedt nye kørekort under pandemien, lyder det.

Men 25.000 chauffører fra EU-landene har også forladt Storbritannien. Ifølge briternes regler efter brexit skal udenlandsk arbejdskraft have højere uddannelser for at arbejde i Storbritannien.

Boris Johnson har åbnet for, at EU-chauffører kan få kortvarige arbejdsvisa for at løse krisen. Men det ser ikke ud til at appellere til chauffører, der kan køre andre steder i EU uden administrativt bøvl.

Britisk industri i sammenslutningen Confederation of British Industry opfordrer regeringen til at komme med et bedre tilbud til chaufførerne.

Boris Johnson opfordres til at nedsætte en krisegruppe, der kan få løst en generel mangel på arbejdskraft i landet.

- Det er en stor trussel mod opsvinget, og regeringen må komme med nogle svar, der både er modige og hurtige, siger sammenslutningens topchef, Tony Danker, ifølge AFP.

Boris Johnson har i øvrigt netop foretaget en ministerrokade, så kongressen bliver også en mulighed for de nye ministre til at fortælle, hvad de vil.

Det gælder blandt andre udenrigsminister Liz Truss og kulturminister Nadine Dorries.