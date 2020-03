Benjamin Netanyahu erklærer sejr i parlamentsvalg i Israel

Benjamin Netanyahus konservative Likud-parti står med 37 pladser til at få flest mandater i Israels parlament. Det viser flere valgstedsmålinger fra israelske tv-stationer, efter at valgstederne er lukket.

- Mange tak, skriver Netanyahu i et tweet, efter at hans parti har slået midteralliancen Blå og Hvid, som ledes af Benny Gantz.

Med 36 eller 37 af de 120 pladser i parlamentet er Likud tæt på at kunne danne en konservativ regeringskoalition efter en hård valgkamp.

Politiske iagttagere siger, at Netanyahus parti har støtte fra 60 af de 120 mandater i Knesset, hvilket er ét mandat for lidt til et flertal, som ellers ville bryde det politiske dødvande i Jerusalem.

Blå og Hvid står til at få 32 eller 33 mandater.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Netanyahus koalition omfatter det stærkt højreorienterede parti Yamina samt flere ultraortodokse partier.

Centrumblokken omkring Gantz, herunder Den Arabiske Samlingsliste, står til at få mellem 52 og 54 mandater i alt.

Avigdor Lieberman og hans ultranationalistiske, men sekulære Israel Beiteinu-parti står til at få mellem seks og otte mandater.

I en erklæring udtaler Likud, at Netanyahu har talt med lederne af de konservative partier, som "er gået med til at danne en stærk national regering for Israel hurtigst muligt."

Hvis Netanyahu får et flertal i det nye parlament, vil det betyde endnu en regeringsperiode for den korruptionstiltalte premierminister. Hvis han ikke får flertal, kan den politiske stilstand vare ved og udløse et fjerde valg inden for et år.

I en overskrift i avisen Haaretz søndag hed det, at Netanyahus "egentlige rival (ved valget, red.) er justitsvæsenet".

Netanyahu skal senere i denne måned møde i retten, hvor han er tiltalt i en række korruptionssager.

Søndag lovede Netanyahu vælgerne, at Israel hurtigt vil annektere besatte områder på Vestbredden, hvis de betror ham at fortsætte som premierminister.

- Det vil ske inden for uger, to måneder højst, håber jeg, sagde han til en radiostation.