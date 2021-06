Benelux-lande går i kødet på Ungarn: Så må landet forlade EU

- For mig at se har Ungarn ikke længere en plads i EU, siger Hollands premierminister, Mark Rutte.

Mens spørgsmålet om den ungarske lov ikke ventes at fylde meget på selve EU-topmødet, så var flere stats- og regeringschefer ude med meget klare holdninger til Ungarn før mødet.

- Jeg er dog ikke ene om at beslutte dette. Der er 26 andre lande. Det må gøres skridt for skridt, siger Rutte, der vil have Ungarn til at trække loven tilbage - "ellers er det ud".

Ungarns udenrigsminister, Péter Szijjártó, har sagt, at alle kritikerne har misforstået loven, der ifølge ham handler om at straffe pædofile hårdt.

Luxembourgs premierminister, Xavier Bettel, som er homoseksuel, trækker diskussionen i personlig retning.

- Det sværeste i mit liv var at acceptere, at jeg er homoseksuel. At acceptere det selv og at sige det til mine forældre, siger Bettel ifølge Politico før mødet.

- At jeg nu skal høre, at det skyldes, at jeg har set noget på tv, da jeg var yngre, er helt uacceptabelt, siger han.

Det går ikke, siger premierministeren, at "blande pædofili, pornografi og homoseksualitet sammen".

Belgiens premierminister, Alexander De Croo kalder loven, der blev vedtaget i sidste uge, en "tilbagestående lov".

Den påbyder, at film og bøger til unge kun må omhandle seksualitet som noget, der foregår mellem en mand og en kvinde.

Den forbyder også reklamer, der portrætterer homoseksualitet som en del af et normalt samfund.

- Den diskriminerer mennesker på basis af, hvem de vil være, siger De Croo, som bærer et regnbuemærke på jakkesættet.

- Vi må bare slå fast, at de er gået over stregen, tilføjer han og henviser til retsstatsmekanismen, hvor EU-penge kun skal udbetales, hvis man holder sig til retsstaten og de fælles værdier.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kalder den ungarske regerings syn på homoseksualitet for "fuldstændig uacceptabel".

Statsministeren siger, at hun venter, at der kommer en traktatkrænkelsessag fra EU-Kommissionen. Men hun understreger, at det er en sag for EU-Kommissionen at beslutte.

Hun er medunderskriver på et brev, hvori det understreges, at EU er et fællesskab, hvor der er plads til alle uanset seksuel orientering. Ungarn er ikke nævnt i brevet.

- Vi har også set problemer i andre lande, så styrken ved brevet her er en meget klar markering af, hvad en række lande mener er uomtvisteligt i vores værdifællesskab. Det får vi i hvert fald markeret her, siger Frederiksen.