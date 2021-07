Ben & Jerry's stopper issalg på Vestbredden af etiske grunde

Det amerikanske ismærke Ben & Jerry's vil ikke længere sælge is i besatte palæstinensiske områder på Vestbredden og siger, at det er uforeneligt med selskabets værdier.

De senere år er selskabets forhold i Israel dog blevet kritiseret, efter at spændingerne i regionen er blusset op igen.

Ben & Jerry's er et socialt bevidst mærke.

I juni sidste år udtalte selskabet, at det mener, at midler afsat til politiet i USA i stedet bør gå til investeringer i lokalt drevne løsninger.

Selskabet har også opfordret USA til at sætte en stopper for hvidt overherredømme og lancerede sidste år en podcast om racisme i USA.

I december 2020 afslørede Ben & Jerry's desuden en is til ære for NFL-spilleren Colin Kaepernick, der i 2016 knælede under den amerikanske nationalsang før en kamp for at protestere mod racisme og politivold mod sorte.

Men iselskere har på det seneste vendt ismærket ryggen for at drive forretning i Israel og påpeget, at det ikke stemmer overens med Ben & Jerry's liberale image.

Ben & Jerry's har for det meste forholdt sig tavs om emnet. I 2015 skrev selskabet på sin hjemmeside, at det var "meget opmærksom på, hvor kompleks det lokale marked kan være".

I samme ombæring lød det, at Ben & Jerry's mente, at virksomheden kunne yde positiv indflydelse ved at opretholde en tilstedeværelse i regionen.

Men mandag ændrede selskabet holdning og sagde, at det anerkendte bekymringerne fra kunder og forretningspartnere.

Fra slutningen af 2022 vil isgiganten derfor ikke længere sælge is i de palæstinensiske områder.

Beslutningen har vakt vrede i Israel, hvor landets nye premierminister, Naftali Bennett, ifølge CNN har udtalt, at Ben & Jerry's har besluttet sig for at være "den anti-israelske is".