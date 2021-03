Belgiske bombeofre leder efter livet fem år efter IS-angreb

I en lysning i skoven Soignes mellem Waterloos slagmarker og Belgiens hovedstad, Bruxelles, står 32 birketræer i en rund cirkel.

Et træ er plantet for hvert af dødsofrene 22. marts 2016, da Bruxelles i 73 minutter var under angreb af tre selvmordsbombere tilknyttet Islamisk Stat.