Belgisk regeringschef vil efterforske sort EU-politikers klage

Den 71-årige sorte kvinde har i EU-Parlamentet fortalt, at hun i sidste uge fik en voldsom behandling af fire betjente. Det skete, da hun ville filme politiets "chikane mod to sorte mænd" ved Gare du Nord i Bruxelles.

Sophie Wilmés, Belgiens fungerende premierminister, vil have en grundig undersøgelse af en hændelse mellem en tysk EU-parlamentariker med maliske rødder og belgisk politi.

- De snuppede min håndtaske. De pressede mig op imod en mur og spredte mine ben. En af betjentene ville kropsvisitere mig, fortalte Pierrette Herzberger-Fofana.

Hun beskrev samme sted hændelsen som "meget ydmygende". Ifølge politikeren ville politiet ikke tro på, at hun var medlem af Europa-Parlamentet trods fremvisning af id. Hun har siden klaget over politiet.

I et brev fra Wilmés til EU-Parlamentets formand, David Sassoli, skriver regeringschefen, at hændelsen skal undersøges grundigt.

Wilmés skriver samtidig ifølge nyhedsbureauet dpa, som har set brevet, at alle "parter bør begrænse deres kommunikation om hændelsen, mens dette arbejde pågår".

Politiet har åbnet en intern undersøgelse. Samtidig har anklagemyndigheden iværksat en undersøgelse af muligt overgreb og ydmygelse.

Brevet fra den belgiske regeringschef kommer i forlængelse af et brev, som hun fik 17. juni fra EU-Parlamentets formand, David Sassoli.

Heri bad italieneren om, at premierministeren hurtigst muligt "traf nødvendige foranstaltninger".

- Som formand for denne institution og på vegne af alle EU-parlamentarikere fordømmer jeg på det kraftigste al overdreven brug af vold. Specielt fra politiet, skrev Sassoli.

Den 71-årige politiker fortalte om hændelsen under en debat om racisme i sidste uge.

Debatten var planlagt på baggrund af en episode i USA, da en sort amerikaner, George Floyd, blev kvalt under en politibetjents knæ i forbindelse med en anholdelse.

- Jeg mener, at det er vigtigt, at folk ved, hvad der sker. Vi har det med at sige: Nej, nej, der er ingen racisme i Europa. Der er ingen politivold, sagde Pierrette Herzberger-Fofana efter debatten til Euronews.

Derfor besluttede hun, fortalte hun, at dele sin oplevelse.

Tyskeren er medlem af EU-Parlamentets grønne gruppe.