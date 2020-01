Den belgiske kunstner Delphine Boël har i årevis hævdet, at kong Albert II er hendes far. Efter at han i 2013 abdicerede, fik hun mulighed for at tage sagen til domstolene. Her ses hun forlade en retsbygning i Bruxelles i 2017 efter en høring i sagen. Mandag indrømmede Albert, at han er far til Delphine Boël. (Arkivfoto).

Belgisk ekskonge erkender barn fra affære

En dna-prøve har afsløret, at Belgiens ekskonge Albert II er far til kvinden Delphine Boël. For hende har retssagen handlet om anerkendelse frem for penge.

Men mandag kom den 85-årige ekskonge med en stor indrømmelse. Han erkender at være far til kvinden, den belgiske kunstner Delphine Boël.

I årevis har Belgiens tidligere kong Albert II benægtet, at han er far til en i dag 51-årig kvinde som resultat af en affære.

