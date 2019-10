Belgisk barnemorder forsøger igen at blive prøveløsladt

Fem dommere samles torsdag i det fængsel, hvor han sidder indespærret, for at tage stilling til, om den snart 63-årige Dutroux skal have lov til at gennemgå en mentalundersøgelse, der går forud for en egentlig anmodning om prøveløsladelse.

En af Europas mest berygtede barnemordere, Marc Dutroux fra Belgien, gør endnu et forsøg på at blive prøveløsladt.

Men hans forbrydelser er af så grusom en karakter, at ofrenes familier og store dele af offentligheden raser over, at det overhovedet kan komme på tale at overveje en løsladelse af "Monstret fra Charleroi", som Dutroux også bliver kaldt.

Ofrenes familier beskriver ham som en "pervers og manipulerende" person, der aldrig har udtrykt anger for sine ugerninger.

Dutroux blev i 2004 idømt fængsel på livstid for at have bortført, pint og voldtaget seks piger i 1995-96 i byen Charleroi. Fire af hans ofre døde.

To blev dræbt og to døde af sult i en kælder, hvor Dutroux holdt dem fanget.

Han blev anholdt i 1996, og har dermed været bag tremmer i 23 år.

I 2013 blev han nægtet prøveløsladelse, men hans forsvarsadvokater mener, at hans langvarige indespærring i sig selv er et argument for at give det et nyt forsøg.

- Ingen fortjener at rådne op (i et fængsel, red.), siger Bruno Dayez, en af advokaterne.

De fem dommere vil torsdag drøfte Dutrouxs anmodning om at gennemgå en undersøgelse, der skal fastlægge hans mentale tilstand og risiko for at begå nye forbrydelser.

Dommerne ventes først at træffe en afgørelse senere. De skal nå frem til en enstemmig beslutning, som ikke kan ankes.

Bruno Dayez siger, at en psykologisk undersøgelse er et "nødvendigt skridt" for en prøveløsladelse, som hans klient håber at opnå om "et par år".

En eventuel mentalundersøgelse er dog ingen garanti for, at Dutroux igen bliver lukket ud i samfundet.