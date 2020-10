Belgiens ekskonge mødes med sin hemmelig datter

Belgiens nye prinsesse, der er et resultat af et royalt sidespring, har mødt sin far, tidligere kong Albert, for første gang, siden en retssag for kort siden fastslog faderskabet.

Det bekræftes i form et foto, der viser prinsesse Delphine de Saxe-Cobourg, sammen med sin smilende far, ekskong Albert, og hans kone, dronning Paola.